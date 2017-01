FC Marlène stijgt een plaatsje na puike teamprestatie

AMSTERDAM - Vooraf vreesde hij dat zijn gehavende ploeg tegen het sterke ASV Lebo nog wel eens averij zou kunnen oplopen. Maar na afloop kon FC Marlène-trainer Anouk Roest niet anders dan tevreden zijn. De Heerhugowaarders wonnen zelf met 4-5 en zagen de concurrentie bovendien punten verspelen.

Door Judit de Redelijkheid - 14-1-2017, 0:40 (Update 14-1-2017, 0:40)

,,Dit zijn de mooiste overwinningen”, zei Roest. ,,We hebben het echt als team gedaan. Er was één fase waarin het minder ging en we de koppies lieten hangen, omdat de kansen niet benut werden. Daar...