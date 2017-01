White Stones slecht de muur nog op de valreep

EGMOND AAN ZEE - Het kwam uiteindelijk allemaal nog goed voor White Stones. Maar het zomaar gekund dat hekkensluiter De Ruif met drie punten huiswaarts was gekeerd. Kick Glas leek anderhalve minuut voor tijd de Tuitjenhorners naar de overwinning te schieten, maar een glijpartij van uiteindelijk diezelfde Glas leidde de winnende treffer van Raymond de Waard in. Het eindigde zo in 3-2.

Door Robin Kaandorp - 14-1-2017, 0:39 (Update 14-1-2017, 0:39)

Die treffer viel met nog 22 seconden op de klok. Maar zelfs toen was het nog niet gedaan met de...