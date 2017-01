Drie goals van Milenca van Ee doen Reiger Boys de das om

HEERHUGOWAARD - Drie keer had de defensie van Reiger Boys/Treffer Uitzendbureau geen antwoord op de aanvallende kwaliteiten van Milenca van Ee. Het deed de ploeg tegen koploper Pernis de das om: 1-3.

,,De eerste helft speelden we prima”, aldus Reiger Boys-coach Wouter Moraal ,,Alleen kwamen we op achterstand doordat we niet kordaat optraden toen Milenca van Ee - die ijzersterk is - aan de bal kwam.” Dat gebeurde na rust - toen Lotte Bijl de stand inmiddels gelijk getrokken had - nog...