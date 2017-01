Sensationeel optreden Sportstars

AMSTERDAM - Een beloning bleef door pech in de slotfase uit (het werd 6-5 voor Zuidoost United), maar de zaalvoetbalsters van Alkmaar Sportstars stapten met opgeheven hoofd de speelvloer af in Amsterdam.

,,Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen”, vond Gerard Timmers, die de ploeg dit seizoen liet debuteren in de eredivisie en inmiddels ook twee jeugdteams geformeerd heeft. ,,Echt sensationeel. We zijn enorm trots op de meiden. En dan is het resultaat van minder belang.” Bijna lukte het om de...