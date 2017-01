Grote afvaardiging DAW bij strijd om regionale wintertitels in Hoornse Vaart

ALKMAAR - In de Hoornse Vaart worden komend weekeinde de Regionale winterkampioenschappen gehouden. In totaal zijn er 16 verenigingen die met 162 zwemmers of zwemsters in totaal 456 starts maken op 17 programmanummers. Zaterdag beginnen de wedstrijden om 12.30 uur. Zondag om 14.30 uur.

Door Marcel Tabbers - 12-1-2017, 21:27 (Update 12-1-2017, 21:27)

De zwemwedstrijden zijn een vervolg op de eerste ronde die een week geleden plaatsvond in het Leeghwaterbad in Purmerend. Voor de jongere deelnemers is het de laatste mogelijkheid om een limiet te behalen voor de Nederlandse Jeugd- en...