Daan Rienstra: ’Hoogst mogelijke nastreven’

Foto Orange Pictures/Perry van de Leuvert Daan Rienstra viert de gelijkmaker tegen Helmond Sport. De Noord-Hollander scoorde dit seizoen een keer voor RKC.

WAALWIJK - Daan Rienstra deed zeven jaar geleden bewust een stap terug van Feyenoord naar zijn oude club Meervogels om zijn school af te maken. De middenvelder uit Akersloot is nu via ADO’20 en Heracles Almelo een vaste waarde bij RKC Waalwijk. ,,Ik streef het hoogst mogelijke na. Ik wil graag weer terug naar de eredivisie.’’

Door Kees van Dalsemk.van.dalsem@hollandmediacombinatie.nl - 12-1-2017, 21:26 (Update 12-1-2017, 21:26)

Met RKC is de 22-jarige Rienstra weer even terug in Noord-Holland. Vrijdag speelt hij uit tegen Telstar in Velsen-Zuid. ,,Zelf heb ik niet zoveel met Telstar,...