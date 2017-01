Omzettingen Ardea leiden tot ’gespiegelde kopie’

ALKMAAR - Voor de volleyballers van Dinto viel er weinig te vieren tijdens hun eerste speelronde van de promotieklasse in het nieuwe jaar. De hoofdmacht ging in Warmenhuizen met 1-3 onderuit tegen Spaarnestad 4. De reserves van Dinto 2, de nummer twee van de ranglijst, konden in Wormer tegen VCC’92 de vijfsetter ook niet winnend afsluiten: 3-2.

De middenmoters Ardea en Croonenburg bleken andermaal zeer aan elkaar gewaagd. Werd het eerder dit seizoen 3-2 voor Croonenburg, woensdagavond wonnen de Heerhugowaarders in sporthal...