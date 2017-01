Marcel van Ham: ’In Alkmaar ligt mijn historie’

Foto TimsImaging Marcel van Ham sleurt aan kop van het marathonpeloton. ,,Ik wil me in Alkmaar graag laten zien.’’

ALKMAAR - Vier weken na de finale van de vierdaagse keert het marathonpeloton weer terug naar Alkmaar. Op het ijs van De Meent heeft zaterdagavond de tiende wedstrijd plaats in de KPN Marathon Cup. Voor Marcel van Ham is een race in Alkmaar altijd een speciaal moment. ,,Voor mij is het de meest bijzondere baan van Nederland. Daar ligt mijn hele historie als schaatser.’’

Marcel van Ham is met recht een kind van Alkmaar. Geboren en getogen, en onlangs na een paar...