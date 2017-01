Harms onverwacht in eerste ronde onderuit

FRIMLEY GREEN - Geheel onverwachts is Wesley Harms in de eerste ronde van de Lakeside 2017 onderuit gegaan. De als negende geplaatste Alkmaarder verloor in de Lakeside Country Club in Frimley Green met 3-0 in sets van de ongeplaatste Pool Krzysztof Ratajski.

De Pool begon ijzersterk aan de wedstrijd en pakte gelijk de eerste leg met een 11 darter. In die begin fase wisten beide heren elkaar niet te breaken en zo ging de eerste set naar Ratajski. Harms moest in de tweede set gelijk de eerste leg afstaan aan de Pool. Dit kwam hij niet meer te boven en ook de tweede set was voor Ratajski. In set drie kwam Harms al snel op een 2-0 achterstand maar wist die nog om te buigen tot 2-2. Echter was de laatste leg in derde set opnieuw voor de Pool en daarmee wist hij de wedstrijd zonder set verlies te winnen.

In de voorronde was Krzysztof Ratajski al verantwoordelijk voor de uitschakeling van landgenoot Willem Mandigers. Het beste Lakeside resultaat van de 32-jarige Harms was de halve finale in 2012 en 2013. Beide keren was Tony O'Shea toen te sterk.