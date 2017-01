Kolping Boys loot Dynamo

OUDEKERK AAN DE AMSTEL - Kolping Boys heeft voor de vierde ronde van het bekertoernooi in district West 1 een thuiswedstrijd geloot tegen SC Dynamo. De ontmoeting tussen de Oudorpse tweedeklasser en de vierdeklasser uit Ursem wordt gespeeld op zondag 22 januari.

Door Ton Rooseboom - 10-1-2017, 21:20 (Update 10-1-2017, 21:46)

De loting werd dinsdagavond verricht in Brasserie Paardenburg in Ouderkerk aan de Amstel. LSVV, de derde regionale ploeg bij de laatste 32 teams, werd gekoppeld aan Zouaven. De Langedijkers spelen 22 januari thuis. Eerder dit seizoen troffen LSVV en Zouaven elkaar al voor de competitie in de tweede klasse A. Het op 30 oktober op sportpark Voorwaarts 3-3.

De overige wedstrijden zijn: ADO’20 - ZAP, EDO - Kennemers, Purmersteijn - JOS W, Swift - Grasshoppers, WV-HEDW - Aalsmeer, HBOK - De Meern, Wilnis - Volendam, Abcoude - ZOB, Eemdijk - Montfoort, Ajax (zat) - Zuidvogels, Breukelen - OSV, De Bilt - Zaanlandia, Altius - DVSU, Nieuw Utrecht - Zeeburgia.