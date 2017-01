Meer profs in de dop bij boardingtoernooi Akersloot

Archieffoto Martin de Haan De finale ging vorig jaar in Akersloot tussen de jongse jeugd van AZ en de D1 van Uitgeest, de uiteindelijke winnaar.

AKERSLOOT - Met acht jeugdteams van liefst vier profclubs is de tiende editie van het Old Alkmaar Boardingtoernooi sterker bezet dan ooit. De jongste talenten van Ajax, AZ, FC Utrecht en FC Volendam maken zondag hun opwachting tijdens de finaledag in Sporthal de Lelie in Akersloot.

Voor deze jubileumeditie van dit grootschalig zaalvoetbaltoernooi – waaraan uiteraard ook veel jeugdteams van regionale voetbalclubs in actie zullen komen – is enigszins gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. Zo is er op vrijdagavond vanaf...