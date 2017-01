Robin Schouten is een back met aanvalsdrang

foto ed van de Pol Robin Schouten snelt tijdens een training in Spanje langs spits Fred Friday.

BENAHAVIS - Bij Foresters kijken ze er al niet meer van op, van een speler die de stap naar AZ maakt. De amateurclub uit Heiloo zag de laatste jaren het ene talent na het andere vertrekken naar de profclub. Robin Schouten (18) was een van hen.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 10-1-2017, 9:00 (Update 10-1-2017, 9:00)

Vanaf de jongste jeugd voetbalde Schouten jarenlang bij Foresters, totdat hij als D-junior werd overgenomen door AZ. Nu is het zo’n zeven jaar later en mocht Schouten met de A-selectie mee op trainingskamp naar Spanje. In...