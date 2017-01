Van der Fits langer bij SVW’27

HEERHUGOWAARD - Het bestuur van SVW’27 heeft zondagmiddag tijdens de Nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt dat het contract met hoofdtrainer Patrick van der Fits en zijn technische staf met een seizoen wordt verlengd.

,,Wij zijn bijzonder tevreden over de wijze waarop Patrick van der Fits en zijn mensen omgaan met de selectie. De huidige vierde plaats op de ranglijst en het goede spel van het bijna volledig bij SVW'27 opgeleide eerste elftal geeft uitzicht op terugkeer naar de tweede klasse’’, aldus het bestuur van de Heerhugowaardse voetbalclub in een verklaring. ,,Overigens is promotie van het eerste elftal na een jaar afwezigheid in de tweede klasse dit jaar nog geen ’must’. Dat mag ook de komende jaren gebeuren, als dat maar leidt tot een stabiele 2e klasser, wat SVW '27 natuurlijk behoort te zijn.’’