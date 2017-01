Admiraal maakt favorietenrol waar bij Kaaskoppentoernooi

SCHAKEN - Miguoel Admiraal heeft zoals verwacht zondag het eerste Kaaskoppentoernooi op zijn naam geschreven. De Haarlemse internationaal meester vergaarde in het horecagelegenheid Het Gulden Vlies in Alkmaar zes punten uit zeven partijen.

Door Warner de Weerd - 8-1-2017, 19:27 (Update 8-1-2017, 19:27)

Anders dan het resultaat doet vermoeden was een eindzege van Admiraal een ronde voor het einde verre van zeker. Nationaal meester Pieter Hopman uit Middenbeemster begon net als de 22-jarige titelhouder uit Haarlem met winst in zijn eerste vijf partijen in het rapidtoernooi waar een bedenktijd gold van twintig...