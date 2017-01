Björn Kuipers bevlogen spreker tijdens ’Dag van de arbitrage’ bij Kolping Boys

Foto Martin de Haan Björn Kuipers spreekt de jonge scheidsrechters toein de kantine van Kolping Boys. ,,Ik ben een Oranje-fan. maar met tranen in ons ogen namen we afscheid van de WK in Brazilië.’’

OUDORP - Het is één van de vele kwalificatiewedstrijden voor het WK 2014: Polen tegen Montenegro. Alleen bij winst lonkt een ticket naar Brazilië. Stand is 1-1. In de derde minuut van de extra tijd zijn de Polen in de aanval. Dan ontstaat een drama dat zelfs Shakespeare niet zou kunnen verzinnen.

Door Teun Vermey - 8-1-2017, 15:56 (Update 8-1-2017, 15:56)

Uit een scrimmage situatie voor het doel scoort het thuisland. Heel Warschau ontploft. Scheidsrechter Björn Kuipers wijst naar het midden. Alle Poolse voetballers duiken bij de cornervlag op elkaar. De...