Sportgala een echt Castricums onderonsje

Foto Machiel Kraaij Michel Butter (rechts) presenteerde een petje op, petje af quiz en werd daarna uitgroepen tot sportman van Castricum. Zijn tamgenoot Ronald Schröer werd ook in de bloemen gezet.

CASTRICUM - In een vlot tempo werden vrijdagavond in de stemmige ambiance van Club Mariz aan de Dorpsstraat de sportprijzen van de gemeente Castricum uitgereikt. Na een uitstapje naar Limmen was het door de lokale radio- en tv-zender georganiseerde gala weer terug in de grootste kern van de gemeente. En toeval of niet meer dan in een voorgaande jaren was het veld aan genomineerden ook nagenoeg volledig Castricums.

Door Robin Kaandorp - 7-1-2017, 0:32 (Update 7-1-2017, 0:32)

Met de nodige ’TDR-import’ uiteraard, want het atletencollectief is jaar in jaar uit goed...