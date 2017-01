FC Marlène laat White Stones weinig illusies

Foto Martin de Haan Tom Hofkamp (links) knalt de bal achter White Stones-keeper Dennis Pluijmers en bepaalt de ruststand op 2-4.

ALKMAAR - White Stones had een wondertje nodig om voor het eerst in de clubgeschiedenis de laatste vier van het toernooi om de landelijke zaalvoetbalbeker te bereiken. De Egmondse ploeg verzette zich voor de volle tribune van De Meent dapper tegen FC Marlène, maar een stunt zat er vrijdagavond geen moment in. De Heerhugowaardse eredivisieploeg zegevierde met 3-7.

Door Ton Rooseboom - 7-1-2017, 0:29 (Update 7-1-2017, 0:29)

En zo plaatste de zesvoudig bekerwinnaar uit Heerhugowaard zich weer eens voor de halve finale. ,,De tiende of twaalfde keer, ik heb de tel...