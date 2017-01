Streep door Sportgala Heiloo

HEILOO - Sportraad Heiloo heeft een streep gezet door de gala-avond waarop de beste sporters van het jaar uit Heiloo zouden worden bekend gemaakt.

Door Ton Rooseboom - 6-1-2017, 19:12 (Update 6-1-2017, 19:12)

,,Er waren te weinig aanmeldingen om in alle categorieën tot een volwaardige verkiezing te komen’’, zegt penningmeester Nico Meijer van de organiserende sportraad.

De feestelijke bijeenkomst in Heiloo stond voor zaterdag 28 januari op de agenda. Meijer: ,,Het is jammer dat we het gala hebben moeten afblazen. We zullen onderzoeken waaraan het ligt dat de animo dit jaar zo tegenviel. Mogelijk zijn wij tekortgeschoten bij de communicatie. Of is Heiloo te klein om jaarlijks een sportgala te houden. Je komt bij de nominaties vaak op dezelfde namen uit.’’