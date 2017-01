’White Stones heeft tegen Marlène klein wonder nodig’

ALKMAAR - De zaalvoetballers van White Stones hebben donderdagavond een speciale training afgewerkt in de Topsporthal van De Meent om er alvast aan de speelvloer te wennen. De Egmondse ploeg wil niets aan het toeval overlaten in het streven om voor het eerst in de clubgeschiedenis de halve finale van het landelijke bekertoernooi te halen.

Door Ton Rooseboom - 6-1-2017, 7:00 (Update 6-1-2017, 7:00)

,,Ook al is de kans klein, we gaan er alles aan doen om te stunten’’, blikt WS-coach Rogier Bunink vooruit op de bekerderby tegen FC Marlène. De...