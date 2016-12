Hart van Noor Kuilboer ligt vooral bij paarden

Foto Martin de Haan Noor Kuilboer in actie met Ugano op de finaledag. Na de barrage mag de 16-jarige zich winnares van de B-klasse noemen.

OUDKARSPEL - Je kunt haar met recht een omnisporttalent noemen. Op tweede kerstdag snelde zij naar de winst in haar leeftijdsgroep bij de Kerstcross in Opmeer, ze won al drie keer de prutmarathon in Schermerhorn, maar het hart van de zestienjarige Heerhugowaardse Noor Kuilboer ligt in eerste instantie bij de paarden. En vrijdag kon zij daarin ook een mooi succes vieren. Met Ugano won zij de B-klasse bij Indoor Beukers.

Door Robin Kaandorp - 30-12-2016, 22:14 (Update 30-12-2016, 22:14)

,,Ik heb hier bij de pony’s de laatste jaren goed gepresteerd, maar...