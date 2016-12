Geduld brengt dernytitel terug bij Youri Havik

Foto Martin de Haan Yourik Havik heeft achter de derny van Ron Zijlaard de beslissende aanval ingezet op Jesper Asselman (voorgrond) met gangmaker Herman Bakker.

ALKMAAR - Over een week zijn ze in Ahoy koppelgenoten tijdens de Zesdaagse van Rotterdam. Dinsdagavond waren Youri Havik en Jesper Asselman op de wielerbaan van Sportpaleis Alkmaar elkaars belangrijkste rivalen bij het NK derny 2016. Met een late aanval in drie pogingen lukte het Havik om titelverdediger Asselman te onttronen en zo voor de derde keer in zijn loopbaan kampioen te worden achter de derny.

Door Ton Rooseboom - 27-12-2016, 23:07 (Update 27-12-2016, 23:07)

Het was alweer de 18e nationale titel in totaal voor de 25-jarige Assendelver, die begin december...