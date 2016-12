Opnieuw tegenslag voor Britt Molenaar

Archieffoto Britt Molenaar in betere tijden in actie op de reuzenslalom.

ALKMAAR - Britt Molenaar is mogelijk opnieuw voor een langere periode uitgeschakeld.

Door Ton Rooseboom - 27-12-2016, 15:53 (Update 27-12-2016, 15:56)

De 19-jarige skister uit Alkmaar laat woensdag in het ziekenhuis een mri-scan maken van haar knie om te zien hoe ernstig daadwerkelijk de schade is na haar harde val vorige week bij de FIS-race in Dienten, Oostenrijk. ,,De artsen vrezen ook dat mijn kruisband is afgescheurd. Daar ga ik nog maar even niet vanuit’’, blikt ze vooruit op het onderzoek.

,,Ik ben tijdens de race in Dienten op mijn hoofd...