Aleide Lawant: ’Langzaam weer mijn oude ik’

Foto Martin de Haan Aleide Lawant: ,,Ik had niet kunnen rusten voordat het me een keer gelukt was.”

ALKMAAR - Voor Aleide Lawant kwam in 2016 een langgekoesterde wens uit. Na grote tegenslagen werd de 32-jarige Alkmaarse begin december wereldkampioen kickboksen. Dit is haar verhaal.

Door Judit de Redelijkheid - 27-12-2016, 14:04 (Update 27-12-2016, 15:30)

,,Ik kijk veel naar de kampioensgordel en dan kan ik het eigenlijk nog steeds niet geloven. Laatst zei een vriendin tegen me: jij bent de helft van je leven hier al mee bezig. Dat sloeg wel in. Na veertien jaar heb ik hem nu gewonnen. Dat is best wel gek. Ineens heb je waar je...