Weg naar Tokio is te lang voor Lisa Top

Foto Martin de Haan Lisa Top: ,,Dit is het juiste moment om de knoop door te hakken.”

HEERHUGOWAARD - Lisa Top zag in 2016 haar droom uiteen spatten. De 20-jarige turnster uit Heerhugowaard liep door een zware blessure de Olympische Spelen mis en kondigde kort voor kerst haar afscheid aan. Dit is haar verhaal van 2016.

Door Lisa Deen - 27-12-2016, 13:55 (Update 27-12-2016, 13:55)

,,Als ik terugkijk op mijn loopbaan, dan heb ik ontzettend veel mooie dingen mee mogen maken. Natuurlijk was het mooi geweest als ik ook op de Olympische Spelen in Rio had gestaan, maar helaas raakte ik geblesseerd.

Eigenlijk zijn er meerdere redenen die me...