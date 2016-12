Asselman verdedigt zijn dernytitel in Sportpaleis

ALKMAAR - Jesper Asselman zal dinsdagavond in Sportpaleis Alkmaar zijn nationale titel achter de derny verdedigen. De 26-jarige Roompot-renner uit Huissen zal echter op heel wat meer weerstand moeten rekenen dan vorig jaar het geval was bij de titelstrijd in Amsterdam.

Door Ton Rooseboom - 26-12-2016, 23:45 (Update 26-12-2016, 23:45)

Zestien coureurs hebben zich voor het NK derny 2016 ingeschreven en dat is bijna twee keer zo veel als bij de vorige jaargang. Uwe Smit heeft als lid van de baancommissie van de organiserende club WV Alcmaria wel zijn vermoedens waarom...