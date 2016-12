Rob Klanker trainer LSVV

ZUID-SCHARWOUDE - Voetbalclub LSVV heeft in Rob Klanker de opvolger gevonden voor hoofdtrainer Sem Wokke, die aan het eind van dit seizoen bij de Langedijker tweedeklasser zal vertrekken.

Door Ton Rooseboom - 22-12-2016, 12:27 (Update 22-12-2016, 15:30)

De 52-jarige Oudorper heeft een eenjarig contract getekend bij LSVV.

Klanker is momenteel werkzaam als trainer bij derdeklasser WSV’30 in Wormer. Daarvoor was hij jarenlang succesvol bij Kolping Boys en Foresters.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!