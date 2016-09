’Jonge selectie van Dinto kan nog heel veel groeien’

Foto Marc Moussault Cindy Pronk (8) is een van de talenten bij Bejo/Dinto.

Door Erik Poel - 21-9-2016, 18:06 (Update 21-9-2016, 18:06)

Voor het team uit Warmenhuizen is dit het eerste optreden op landelijk niveau. Vorig seizoen kwam de jonge formatie uit in de promotieklasse en kon via een tweede plaats op het laatste moment vanwege het afhaken van Croonenburg promoveren. De club uit Castricum koos er na de degradatie uit de tweede divisie voor om opnieuw te bouwen aan een team in de promotieklasse.

Traditioneel hebben promovendi zoals Dinto het lastig om zich te handhaven in de sterke derde divisie. De gemiddelde leeftijd...