Waterpolotalent Maartje Keuning heeft bij Jong Oranje leren knokken

Foto Pro Shots/Gertjan Kooij Maartje Keuning (witte cap) namens Jong Oranje in een fel duel om de bal tijdens de EJK-finale tegen Spanje.

STOMPETOREN - Maartje Keuning leerde deze zomer knokken op de midvoorplaats en won zondag met Jong Oranje een gouden plak op het Europees Jeugd Kampioenschap in Den Haag. ,,Het dringt nog steeds niet helemaal tot me door dat we hebben gewonnen,’’ zegt de achttienjarige waterpoloster uit Stompetoren. ,,Het is zo bijzonder.’’

Door Natasha Smit - 21-9-2016, 18:02 (Update 21-9-2016, 18:03)

Maartje Keuning was altijd een snelle speelster, die het van haar techniek moest hebben. Ze kon goed schieten, maar op de midvoorplaats speelde ze niet zo vaak. ,,Ik ben meer een...