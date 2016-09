Wesley Harms streeft bij WDF Europe Cup naar succes in eigen huis

EGMOND AAN ZEE - Het is een van de grote wedstrijden van de World Darts Federation. Is het in de oneven jaren tijd voor de World Cup, in de even jaren wordt er in zes categorieën gestreden om de Europe Cup, oftewel het Europees kampioenschap darts. De openingsceremonie van het toernooi was dinsdagavond in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee.

Door Robin Kaandorp - 20-9-2016, 22:14 (Update 20-9-2016, 22:15)

Een vertrouwde plek inmiddels voor veel darters. Al jaren wordt daar in december de Finder Darts Masters (voorheen Zuiderduin Masters) gehouden. ,,Daarom...