Bergermeer krijgt ook loopfestijn

ALKMAAR - De Bergermeer krijgt als tweede woonwijk in Alkmaar na de Spoorbuurt ook een eigen loopfestijn. De première hier van is zaterdag 24 september.

De Bergermeer Run staat open voor hardlopers van alle leeftijden en niveau’s en is onderdeel van de festiviteiten rond het veertigjarig bestaan van de wijkvereniging. Om 14 uur vertrekken de deelnemers vanaf het speciaal ingerichte evenemententerrein aan de Beethovensingel voor de vijf of tien kilometer. De ronde gaat door de wijk, park De Oude Kwekerij en over het terrein van AV Hylas. Van elke inschrijving is een euro ten bate van Jeugdsportfonds Alkmaar. Na de prijsuitreiking neemt AZ-directeur Robert Eenhoorn de cheque met het opgehaalde bedrag in ontvangst.

Meer informatie is te vinden op: www.wijkverenigingbergermeer.nl