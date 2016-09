Milan Veltman hoopt op tijd fit te zijn voor trip naar China

BROEK OP LANGEDIJK - Na drie maanden noodgedwongen stilstand heeft Milan Veltman zijn training op de fiets hervat.

Door Ton Rooseboom - 20-9-2016, 18:15 (Update 20-9-2016, 18:15)

De Langedijker renner hoopt dat hij in december de trip naar China met zijn ploeg CT Parkhotel/Valkenburg mee zal kunnen maken.

Veltman keerde in mei ziek terug uit Iran. Na weken zonder echte verbetering ging hij naar een tropenarts in Rotterdam. Bij het onderzoek werden de sporen van ziekte van pfeiffer gevonden. ,,Ondertussen voel ik me gelukkig alweer een stuk beter’’, aldus Veltman. ,,Ik heb...