Doelen Bram Rood ver voorbij de horizon

Foto George Stoekenbroek Bram Rood geeft het tempo aan tijdens de openingsrace van de Rabo Top NH in Den Helder.

BROEK OP LANGEDIJK - Bram Rood heeft tijdens de openingsrit van de Rabo Top Noord-Holland, zondag in Den Helder, weer eens een overwinning in eigen omgeving op zijn erelijst bijgeboekt. Ambities om het klassement over de zeven regionale mtb-races op zijn naam te schrijven - zoals hij voor het laatst deed in 2005 - heeft de 32-jarige Langedijker echter al lang niet meer. Zijn doelen liggen de komende maanden een stuk verder achter de horizon.

De race in Den Helder gold voor...