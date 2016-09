Opsteker Alkmaarsche Boys op de valreep

TWEEDE KLASSE A - Met een rake vrije trap diep in de toegevoegde tijd heeft Tom Hofkamp zijn Alkmaarsche Boys het eerste punt in deze competitie bezorgd. De 1-1 in Uitgeest werd door trainer Marc van Wonderen en zijn ploeg bejubeld als ware het een overwinning.

,,Ja, dat voelt zeker lekker’’, zei de coach. ,,We hebben in de tweede helft er heel veel energie in gestoken. Alles op alles gezet om hier een resultaat te behalen en dan is het natuurlijk prachtig...