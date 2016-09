Genieten van de weelde bij Kolping Boys

Foto Walter Olliemans Steven Dekker kopt met een duik de vierde treffer binnen voor Kolpjng Boys tegen KFC.

TWEEDE KLASSE A - Kolping Boys gaat er prat op dat de hoofdmacht thans voor honderd procent uit de eigen jeugdopleiding is voortgekomen. De Oudopers plukten er zondag de vruchten van met een fraaie 5-1 zege op KFC. ,,Dit is de weelde van zo’n grote club als Kolping Boys is. Daar mogen we nu van genieten, maar laten we ook realistisch blijven’’, zei trainer Marc de Wilde.

Door Ton Rooseboom - 18-9-2016, 23:32 (Update 18-9-2016, 23:32)

Exponent uit de ruim gevulde kweekvijver op sportpark De Nollen is de 21-jarige Steven Dekker....