AFC’34 komt pas in tweede helft op toeren

EERSTE KLASSE A - In de rust van AFC’34-Velsen zal het best even gespookt hebben in de Alkmaarse kleedkamer. Ondanks een enorm veldoverwicht speelde de Alkmaarse eersteklasser maar matig tegen het stugge, defensieve Velsen. Verdediger Boi Postma brak uiteindelijk de ban, waardoor de ploeg van trainer Jethro Abram alsnog naar een 3-1 winst kon uitlopen.

Door Gerard Klaver - 18-9-2016, 23:29 (Update 18-9-2016, 23:29)

Na Elinkwijk en Hillegom won AFC’34 dus voor de derde keer in successie van een via de nacompetitie gepromoveerde ploeg.

Toch was Abram na afloop, met name over...