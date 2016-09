Nog te weinig animo voor tiende editie Klimduinrun

SCHOORL - Bij de mannen hebben vier oud-winnaars al toegezegd opnieuw een gooi naar de titel te doen. Maar over het totaal aantal aanmeldingen voor de tiende editie van de Zilte Zoen Klimduinrun, volgende week zondag, is organisator Sven Ootjers nog niet tevreden.

,,Er moeten er meer bij”, zegt de Trias-trainer. ,,We zitten nu op ongeveer zeventig inschrijvingen. Dat is te weinig. Normaal gesproken hebben we alleen bij de mannen al zestig deelnemers.” Onder anderen Peter Wolters, die al drie keer de...