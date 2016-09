Toine Merk bij LSVV weer in vertrouwde ’warme bad’

Foto Martin de Haan Toine Merk loopt warm om in te vallen bij LSVV tijdens de oefenwedstrijd tegen Alcmaria Victrix.

ZUID-SCHARWOUDE - Begin mei was Toine Merk nog de gevierde man bij Odin’59. Met zijn winnende treffer in Nijkerk tegen NSC (0-1) zette hij de Heemskerkse ploeg op de drempel van de derde divisie. ,,Ik heb mijn aandeel in het kampioenschap gehad’’, kijkt Merk met voldoening terug op zijn periode bij Odin’59.

Door Ton Rooseboom t.rooseboom@hollandmediacombinatie.nl - 17-9-2016, 0:57 (Update 17-9-2016, 0:57)

Het is voor de 24-jarige Langedijker bij één seizoen in de top van het zaterdagvoetbal gebleven. Na overleg met trainer Richard Plug trok Merk zijn conclusies. ,,Plug zei dat ik...