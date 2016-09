’Issy’ heeft er bij FC Marlène weer plezier in

Foto Martin de Haan Issy Hamdaoui geeft twee verdedigers van ASV/Lebo het nakijken en is op weg naar zijn eerste competitiedoelpunt voor FC Marlène.

HEERHUGOWAARD - Hij is elk jaar één van de smaakmakers tijdens het Handsome Eight-toernooi in Alkmaar. Maar de regionale zaalvoetballiefhebber kan Ismael - Issy - Hamdaoui dit seizoen veel vaker in actie zien. De Amsterdammer, die de afgelopen jaren de hele wereld over reisde om zijn kunsten als freestyle-voetballer te vertonen, is overgestapt naar FC Marlène. Met die ploeg kende hij gisteravond een droomstart van de competitie. Titelverdediger ASV/Lebo werd met 6-1 verslagen. Hamdaoui scoorde twee keer.

Door Judit de Redelijkheidj.de.redelijkheid@hollandmediacombinatie.nl - 17-9-2016, 0:55 (Update 17-9-2016, 0:55)

De 27-jarige Hamdaoui koos er...