Telefoontje van oud-teamgenoot en huidige trainer Anouk Roest gaf voor Karim Ajnane de doorslag

Foto Sander Kaaij Karim Ajnane juicht nadat hij bij zijn rentree in het shirt van FC Marlène op fraaie wijze het net heeft gevonden tegen WSV/Shoepimp.

HEERHUGOWAARD - Bijna een week na de in ruime cijfers gewonnen bekerwedstrijd tegen WSV/Shoepimp kijkt Karim Ajnane op zijn mobiele telefoon het doelpunt terug waarmee hij de stand die avond op 6-2 bracht. ,,Ik kreeg net het linkje doorgestuurd”, vertelt de 33-jarige zaalvoetballer, die op het filmpje een hoge bal van achteruit vanuit de draai in één keer achter doelman John van Vossen schiet. ,,Ik wist niet eens dat het opgenomen was. Hij zat er lekker in.”

Door Judit de Redelijkheidj.de.redelijkheid@hollandmediacombinatie.nl - 15-9-2016, 17:08 (Update 15-9-2016, 17:08)

Een brede grijns verschijnt op...