Tandemduo: pech in Paralympische tijdrit

RIO DE JANEIRO - De tijdrit bij de Paralympische Spelen is voor het tandemduo Odette van Deudekom/Kim van Dijk op een teleurstelling uitgedraaid. Door pech reikten zij in Rio de Jaeneiro niet verder dan plaats zeven.

,,We reden lek voor het eerste keerpunt’’, vertelde tandempilote Van Dijk. ,,Eerst twijfelden we nog. Daarna toch besloten om van wiel te wisselen om zo proberen de schade te beperken. We hebben er alles aan gedaan om zo goed mogelijk te presteren’’, aldus de Heerhugowaardse.

Vier jaar...