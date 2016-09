Talentdag NOC NSF in Alkmaar

ALKMAAR - In een zoektocht naar nationale sporttalenten houdt NOC NSF op zondag 25 september een talentendag in Alkmaar.

Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen zich die dag in Sportcentrum De Meent laten testen op hun explosiviteit, snelheid, kracht en uithoudingsvermogen. Dit zijn kenmerken die zeer onderscheidend zijn voor sporten als atletiek, baanwielrennen, roeien, rugby, triatlon en volleybal. Welke sport het best past bij de mogelijkheden van deze jongeren, wordt na de Talentdag bekeken. Jongeren met de meeste potentie worden daarna door de betreffende sportbond uitgenodigd voor specifieker testen. De talentdag in De Meent is van 9 tot 16 uur.

Aanmelden kan via www.ikwistnietdatikhetinmehad.nl

Info: www.ONNH.nl