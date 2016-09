Farley tijdelijk terug bij Alcmaria

ALKMAAR - De softbalsters van Alcmaria Victrix worden tot het einde van de competitie geleid door Gonnie Farley.

Door Robin Kaandorp - 14-9-2016, 16:30 (Update 14-9-2016, 16:30)

De voormalig succescoach volgde de afgelopen week opgestapte Melvin Brown op. Ook assistente Carola Untied keert kortstondig terug. Alcmaria speelt in het weekend van 1 en 2 oktober om lijfsbehoud in de Silver League. ,,Ik voelde mij niet gehoord door de technische commissie en kon mij ook niet vinden in bepaalde keuzes en beslissingen”, noemt Brown, die al bezig was aan zijn laatste...