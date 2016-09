AIJC trots op topwedstrijd voor kunstrijders

Aangeleverde foto Sterre de Jager, een van de zeven talenten van de Alkmaarsche IJsclub die in de schaatshal van De Meent in actie komen.

ALKMAAR - Door de hitte van deze bijzondere nazomer is het bijna niet voor te stellen dat er voor de kunstrijders van de Alkmaarsche IJsclub komend weekend al een belangrijke wedstrijd op het programma staat. In de ijshal van De Meent vinden zaterdag en zondag selectiewedstrijden om de KNSB cup plaats. Dit is tevens een kwalificatiemoment voor het NK kunstrijden in februari.

Door Ton Rooseboom - 14-9-2016, 16:22 (Update 14-9-2016, 16:22)

,,Het is voor het eerst dat we in Alkmaar een kunstrijdwedstrijd op dit hoge niveau mag organiseren’’, stelt AIJC-bestuurslid Clara...