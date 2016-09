White Stones opgetogen na loting

EGMOND AAN ZEE - Bij White Stones is opgetogen gereageerd op het resultaat van de loting voor de tussenronde in het toernooi om de landelijke zaalvoetbalbeker.

Door Ton Rooseboom - 13-9-2016, 18:03 (Update 13-9-2016, 18:03)

De Egmondse ploeg werd namelijk gekoppeld aan FCK/De Hommel, de meervoudig landskampioen uit Den Bosch.

,,Precies goed, dat wordt een volle bak in sporthal De Watertoren’’, voorspelt coach Rogier Bunink. ,,Direct na de gewonnen bekerwedstrijd afgelopen vrijdag bij Texel’94 (2-3) sprak ik tegen mijn spelers de hoop uit dat we in de volgende ronde een thuiswedstrijd...