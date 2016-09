’Huijgendijkbos’ nieuw in Rabo Top NH

ALKMAAR - Het vijftiende seizoen van de Rabo Top Noord-Holland begint zondag in Den Helder, maar niet zoals de traditie het wil in park Quelderduijn. De tweede wedstrijd uit deze reeks van zeven mtb-races is op 16 oktober in het Huijgendijkbos bij Heerhugowaard.

,,We hebben besloten Quelderduijn dit jaar niet te doen’’, vertelt voorzitter Mark Kos de Helderse Stichting Beachbiking, dat nu een strandcriterium bij Petten organiseert. ,,We willen ons meer focussen op het strandracen’’, aldus Kos. ,,En blijven innoveren. Daarom houden...