Schakers betalen blijft taboe bij De Waagtoren

Archieffoto Martin de Haan Danny de Ruiter, de kopman van De Waagtoren, eerder dit jaar tijdens het Alkmaars schaakkampioenschap.

ALKMAAR - Schaakclub De Waagtoren zit in de lift. De sponsorcommissie, die vorig jaar onder de naam Club van 4000 is opgericht, haalt jaarlijks duizenden euro’s binnen voor clubactiviteiten. Sterke schakers voor het eerste team halen tegen betaling zit er echter niet in.

Door Warner de Weerd - 13-9-2016, 18:01 (Update 13-9-2016, 18:01)

,,Wel proberen we sterke spelers uit de regio te enthousiasmeren voor De Waagtoren uit te gaan komen”, vertelt Gerrit Valk, die samen met voorzitter Nico Mak en kopman van het eerste Danny de Ruiter de drijvende kracht achter de...