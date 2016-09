Zeiler Rolf Schrama verliest bij eerste boei veel terrein

RIO DE JANEIRO - Rolf Schrama uit West-Graftdijk bezet na de eerste zeildag tijdens de Paralympische Spelen de negende plaats.

In Marina da Glória zeilde hij met Sandra Nap (Delfzijl) in de mixed Skud18 zowel de eerste als de tweede race naar de achtste plek.

Onder prima zeilomstandigheden verloor het Nederlandse koppel in beide races al bij de eerste boei veel terrein. In de eerste race moesten ze 2.34 minuten toegeven op winnaar Australië. In de tweede race eindigde Schrama en zijn partner 2.12 minuut achter winnaar Canada. Na twee wedstrijden gaat Australië aan de leiding in het klassement, gevolgd door Canada en Polen.