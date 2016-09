AMHC krijgt in laatste twee minuten deksel toch op de neus

Foto Martin de Haan Hans Berkvens (rechts) tijdens zijn eerste officiële wedstrijd in het shirt van AMHC.

HOCKEY MANNEN OVERGANGSKLASSE A - ’Nog een paar minuten volhouden’, klonk het vanaf de kant. Maar dat lukte niet. In de slotfase van de wedstrijd tegen Victoria Rotterdam zag de Alkmaarsche Mixed Hockey Club de al zo vroeg verworven 1-0 voorsprong in rook opgaan. „We hebben het compleet weggegeven”, zei nieuwkomer Hans Berkvens toen bij een 1-2 eindstand het laatste fluitsignaal geklonken had.

Door Judit de Redelijkheid - 12-9-2016, 0:12 (Update 12-9-2016, 0:12)

Traditiegetrouw was het aan de nieuweling in de selectie om na afloop de materiaalkar richting kleedkamer te duwen. En...