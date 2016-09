Nijmegen komt te vroeg voor ’Terriers in opbouw’

HOCKEY VROUWEN OVERGANGSKLASSE - In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd sprak Jeroen Vissser, de coach van Terriers, al de verwachting uit dat er voor de ploeg uit Heiloo weinig eer te behalen zou zijn in en tegen Nijmegen. Hij kreeg gelijk, Terriers verloor in de stad aan de Waal met 2-0.

„Deze wedstrijd tegen Nijmegen is te vroeg voor ons gekomen”, stelde Visser. „Zij hebben een goed ingespeeld team en hebben de laatste twee jaar meegedaan aan de play-offs voor promotie. Hier...