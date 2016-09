’Welkome overwinning’ SVW’27

DERDE KLASSE B - „Een lekkere en welkome overwinning”, noemde Sander Willemse de 6-2 zege die SVW’27 zondagmiddag boekte op Wijk aan Zee.

„We speelden goed positiespel en creëerden veel kansen”, aldus Willemse. „Met Aram (Hakopov, red.) in de basis konden we voor veel gevaar zorgen.” Halverwege had de thuisploeg al een 3-0 voorsprong opgebouwd. Geert Bruin opende uit een vrije trap de score, waarna A-junior Sven de Ruiter de marge verdubbelde. Bram Barhorst, die ook het laatste Heerhugowaardse doelpunt voor zijn...